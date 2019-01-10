Калинина уступила во втором раунде квалификации Australian Open

Новости спорта: Украинка не смогла сломить сопротивление американской теннисистки.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла во втором квалификационном раунде Australian Open американке Джейми Леб в двух сетах.

Украинка удачно начала первый сет, сразу же сделав брейк на подаче соперницы, но в дальнейшем не смогла развить свой успех, проиграв две свои подачи.

Второй сет также начался под диктовку Калининой, которая выигрывала 4:1. Однако затем доминировала только американка, сумевшая взять пять геймов подряд, что и привело ее к победе в матче.

Ранее сообщалось, что украинка выиграла в первом раунде квалификации Australian Open у итальянки Мартины Ди Джузеппе.

Australian Open. Квалификация. Второй раунд

Ангелина Калинина (Украина, 5) — Джейми Леб (США) 0:2 (3:6 4:6)