Калинина уступила во втором раунде квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла во втором квалификационном раунде Australian Open американке Джейми Леб в двух сетах.
Украинка удачно начала первый сет, сразу же сделав брейк на подаче соперницы, но в дальнейшем не смогла развить свой успех, проиграв две свои подачи.
Второй сет также начался под диктовку Калининой, которая выигрывала 4:1. Однако затем доминировала только американка, сумевшая взять пять геймов подряд, что и привело ее к победе в матче.
Ранее сообщалось, что украинка выиграла в первом раунде квалификации Australian Open у итальянки Мартины Ди Джузеппе.
Australian Open. Квалификация. Второй раунд
Ангелина Калинина (Украина, 5) — Джейми Леб (США) 0:2 (3:6 4:6)