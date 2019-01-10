Ястремская уступила 55-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Хобарте

Новости спорта: Украинка не справилась с Белиндой Бенчич в третьем матче кряду.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская остановилась в четвертьфинале турнира серии WTA International в австралийском Хобарте.

Ястремская в двух сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич. Матч продолжался 1 час 22 минуты и закончился со счетом 7:6(2), 6:3. За время, проведенное на корте, украинка выполнила 4 эйса, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 брейк-поинта из 8-ми. Швейцарская теннисистка, в свою очередь, 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и взяла 4 гейма на приеме.

Отметим, что украинская спортсменка уже третий раз кряду не может обыграть представительницу Швейцарии. Ранее теннисистки встречались в полуфинале турнира в Люксембурге в 2018 году и в финале соревнований в Санкт-Петербурге в 2017-м. Оба раза победа оставалась за Бенчич.

Следующим турниром для Даяны станет Australian Open, который стартует 14 января в Мельбурне. Украинка впервые сыграет в основной сетке этих соревнований. В стартовом матче Ястремская встретится с местной теннисисткой Самантой Стосур.