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Украинки узнали соперниц на старте Australian Open

Украинки узнали соперниц на старте Australian Open
11:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сразу четыре украинки сыграют в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, еще одна может пробиться через квалификацию.

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки первого мэйджора в сезоне – Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Элина Свитолина была посеяна под шестым номером и сыграет в первом круге с одной из победительниц квалификации. В прошлом году первая ракетка Украины остановилась в двух шагах от финала, поэтому чтобы защитить рейтинговые очки, ей придется дойти как минимум до четвертьфинала.

24-й номер посева Леся Цуренко встретится с представительницей России Екатериной Александровой (72).

Даяна Ястремская свой дебютный поединок в основной сетке Autralian Open проведет против местной теннисистки Саманты Стосур (73).

А Катерина Козлова в стартовом раунде померится силами с Викторией Кужмовой из Словакии (46).

Отметим, что Марта Костюк может стать пятой представительницей Украины в основе AO. Для этого молодой спортсменке нужно выиграть в финале отборочного цикла.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Катерина Козлова, Марта Костюк.
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