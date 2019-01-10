Украинки узнали соперниц на старте Australian Open

Новости спорта: Сразу четыре украинки сыграют в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, еще одна может пробиться через квалификацию.

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки первого мэйджора в сезоне – Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Элина Свитолина была посеяна под шестым номером и сыграет в первом круге с одной из победительниц квалификации. В прошлом году первая ракетка Украины остановилась в двух шагах от финала, поэтому чтобы защитить рейтинговые очки, ей придется дойти как минимум до четвертьфинала.

24-й номер посева Леся Цуренко встретится с представительницей России Екатериной Александровой (72).

Даяна Ястремская свой дебютный поединок в основной сетке Autralian Open проведет против местной теннисистки Саманты Стосур (73).

А Катерина Козлова в стартовом раунде померится силами с Викторией Кужмовой из Словакии (46).

Отметим, что Марта Костюк может стать пятой представительницей Украины в основе AO. Для этого молодой спортсменке нужно выиграть в финале отборочного цикла.