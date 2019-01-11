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Маррей может завершить карьеру уже в 2019 году

Маррей может завершить карьеру уже в 2019 году
09:58 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Australian Open может стать последним турниром для Энди Маррея.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей может завершить карьеру уже в 2019 году. Об этом британец объявил на пресс-конференции перед началом Australian Open:

«Я говорил со своей командой и сказал им, что не могу продолжать, что мне нужно где-то остановиться, потому что я понятия не имею, когда прекратится эта боль. Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там – но не уверен, что мне это удастся.

Я еще могу играть на определенном уровне, но не на том, которым я был бы доволен. Однако это не главное – боль правда слишком сильна. Не хочу продолжать играть так. Я попробовал практически все, что можно, чтобы исправить ситуацию, но ничего не сработало.

Возможно, этот Australian Open станет моим последним турниром. Не уверен, что смогу играть через боль еще четыре или пять месяцев. Можно сделать еще одну операцию на бедре, немного более серьезную, чем предыдущая. Это позволит мне лучше чувствовать себя в обычной жизни, не испытывать боль. Я всерьез обдумываю этот вариант. Некоторые спортсмены после таких операций возобновляли карьеру, но никаких гарантий нет. В любом случае я хочу сделать ее не ради возвращения в спорт, а ради того, чтобы нормально жить».

Напомним, что в январе прошлого года Маррей перенес операцию на правом бедре и вернулся в АТР-тур только летом.

Сейчас британец занимает 230-ю строчку в мировом рейтинге и его следующим турниром станет Australian Open, где в первом круге он сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута.

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АТР, Теннис, Маррей, Australian Open, Новости тенниса.
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