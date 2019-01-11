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28 теннисистов арестовали за договорные матчи

28 теннисистов арестовали за договорные матчи
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: 10 января в Испании были арестованы 28 теннисистов, которые подозреваются в участии в договорных матчах.

Личности спортсменов не раскрываются, однако утверждается, что один из них выступил на Открытом чемпионате США в прошлом году (US Open-2018). Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на independent.co.uk.

Спецслужбы Испании провели обыск в 11 домах и задержали 83 человека в обвинении организации договорных встреч, а также конфисковали 151 тыс. евро, 50 электронных приборов, 5 элитных автомобилей, кредитные карты и документы.

Расследование началось после того, как Tennis Integrity Unit - организация которая борется с договорными матчами - сообщила о подозрительной ставочной активности на турнирах ITF и ATP Challenger.

За тем, чтобы теннисисты обеспечивали нужные результаты, следили члены армянской банды, которые лично посещали матчи.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, ITF, US Open 2018.
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