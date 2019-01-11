"Это стало шоком": Джокович о завершении карьеры Маррея

Новости спорта: Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал решение британского теннисиста Энди Маррея завершить профессиональную карьеру.

"Для меня это стало шоком, потому что мы с ним ровесники, из одного поколения. Мне грустно видеть, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я сочувствую ему и прекрасно понимаю.

Мы с ним тренировались пару дней назад, немного поболтали. Он великий чемпион, мой друг, мы вместе выросли. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего самого лучшего", - цитирует Джоковича The Herald.

Напомним, экс-первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей заявил, что намерен завершить карьеру из-за травмы бедра.

Ранее сообщалось, что Маррей занял второе место в рейтинге лучших британских спортсменов всех времен.