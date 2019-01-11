Скачать
Пятница, 11.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Владимир Кличко возвращается в бокс
Владимир Кличко возвращается в бокс
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

"Это стало шоком": Джокович о завершении карьеры Маррея

&quot;Это стало шоком&quot;: Джокович о завершении карьеры Маррея
22:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал решение британского теннисиста Энди Маррея завершить профессиональную карьеру.

"Для меня это стало шоком, потому что мы с ним ровесники, из одного поколения. Мне грустно видеть, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я сочувствую ему и прекрасно понимаю.

Мы с ним тренировались пару дней назад, немного поболтали. Он великий чемпион, мой друг, мы вместе выросли. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего самого лучшего", - цитирует Джоковича The Herald.

Напомним, экс-первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей заявил, что намерен завершить карьеру из-за травмы бедра.

Ранее сообщалось, что Маррей занял второе место в рейтинге лучших британских спортсменов всех времен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Маррей, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
02 Владимир Кличко возвращается в бокс
03 Зинченко - шестой украинец, забивавший за английские клубы
04 Биатлон: где смотреть мужской спринт 11 января
05 Фьюри обратился к Уайлдеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь