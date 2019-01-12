Свитолина может стать первой ракеткой мира после Australian Open 2019

Новости спорта: На первое место рейтинга WTA претендует сразу 11 теннисисток.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина может возглавить мировой рейтинг по итогам Australian Open-2019. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

По итогам Australian Open румынка Симона Халеп может потерять первую строчку рейтинга.

Элина Свитолина, Анжелик Кербер и Петра Квитова имеют шанс сменить румынку, но для этого они должны дойти минимум до полуфинала.

Каролин Возняцки должна защитить титул, но только при условии, что Халеп вообще не выступит в Мельбурне.

Слоун Стивенс и Наоми Осаке нужен минимум четвертьфинал.

Каролина Плишкова и Кики Бертенс поборются за №1, только если дойдут до финала.

Дарье Касаткиной и Арине Соболенко нужен титул, но Касаткина выпадет из борьбы, если Халеп сыграет в Мельбурне, а Соболенко - если румынка выиграет первый матч.

Напомним, в первом круге Australian Open Элина Свитолина сыграет против швейцарки Виктории Голубич. Australian Open-2019 стартует 14 января.