Свитолина: Чувствую себя подготовленной к Australian Open-2019

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала подготовку к началу турнира.

Накануне старта Australian Open-2019 Элина Свитолина рассказала о том, в каком состоянии подходит к турниру:

«Я провела в Мельбурне где-то полторы недели. У меня были отличные тренировки, чувствую себя подготовленной. Будет много тяжелых матчей, вот почему мне нужно оставаться позитивной, быть готовой к тому, что мне приготовил турнир.

Что я знаю про свою первую соперницу? Я тренировалась с ней в понедельник. Я немного знаю ее стиль игры. Он немного другой, потому что она использует много резаных ударов, у нее одноручный бэкхенд. Всегда существует план игры для каждого стиля, который мне и нужно будет воплотить в жизнь. Да, просто буду играть очко за очком и посмотрим, что будет».

Напомним, первой соперницей Свитолиной в Мельбурне будет швейцарка Виктория Голубич.