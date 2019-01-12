Скачать
Суббота, 12.01.2019
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Украинка Шевчук - самая лучшая пауэрлифтерка мира 2018 года
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
УЕФА показал символическую команду 2018 года по версии болельщиков
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019

Свитолина: Чувствую себя подготовленной к Australian Open-2019

Свитолина: Чувствую себя подготовленной к Australian Open-2019
11:23 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала подготовку к началу турнира.

Накануне старта Australian Open-2019 Элина Свитолина рассказала о том, в каком состоянии подходит к турниру:

«Я провела в Мельбурне где-то полторы недели. У меня были отличные тренировки, чувствую себя подготовленной. Будет много тяжелых матчей, вот почему мне нужно оставаться позитивной, быть готовой к тому, что мне приготовил турнир.

Что я знаю про свою первую соперницу? Я тренировалась с ней в понедельник. Я немного знаю ее стиль игры. Он немного другой, потому что она использует много резаных ударов, у нее одноручный бэкхенд. Всегда существует план игры для каждого стиля, который мне и нужно будет воплотить в жизнь. Да, просто буду играть очко за очком и посмотрим, что будет».

Напомним, первой соперницей Свитолиной в Мельбурне будет швейцарка Виктория Голубич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Australian Open-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов
02 Фуркад: Победа Логинова - позор
03 Биатлон: гонки 12 января в Оберхофе
04 Селезнев: Хочу поиграть в Примере
05 Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь