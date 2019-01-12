Маррей: Есть всего одна проблема

Новости спорта: Британский теннисист Энди Маррей рассказал о том, как принимал решение о завершении профессиональной карьеры.

"Когда я приехал в Австралию, то думал, мол, я устал от этого всего, не хочу еще следующие пять месяцев боли. Тогда я и начал обсуждать решение о завершении карьеры с командой. На каком-то этапе мне просто нужно собрать бедро заново. Оно слишком повреждено. Меня огорчает то, что в остальном у меня все хорошо со здоровьем.

Нет такого, что я просыпаюсь утром и у меня все тело болит. Нет, физически я чувствую себя готовым к игре. Но есть всего одна проблема, которую я и не могу решить", - цитирует Маррея официальный сайт Australian Open.

Напомним, экс-первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей со слезами на глазах обьявил о завершении карьеры.