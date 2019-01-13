Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул

Новости спорта: 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая выиграла в Гонконге свой четвертый титул ITF.

Юная украинка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира China Tonghai Women’s в Гонконге. В финале она обыграла китаянку Шуюэ Ма – 6:4, 6:3.

Победа над китаянкой стала для Лопатецкой 12-й подряд на кортах Гонконга. На прошлой неделе 15-летняя теннисистка оформила крупнейший титул в карьере, а теперь повторила этот результат.

Это уже четвертый профессиональный титул ITF украинки. Предыдущие три были выиграны в венгерском городе Байя, в турецкой Анталье в прошлом году и в Гонконге неделю назад.

Дарья Лопатецкая в новой версии рейтинга WTA дебютирует в топ-400 и войдет в топ-10 лучших игроков мира в категории U-18.