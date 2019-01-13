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Свитолина опустилась в рейтинге WTA

Свитолина опустилась в рейтинге WTA
13:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает 7 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 14 января.

Свитолина, в активе которой 4940 очков, уступает в списке румынке Симоне Халеп (6642), немке Анжелик Кербер (5505), Каролине Возняцки из Дании (5436), японке Наоми Осака (5270), американке Слоан Стивенс (5077) и чешке Петре Квитовой (5000), сообщает Укринформ.

Киевлянка Леся Цуренко (1896) сохранила 24-ю позицию. Даяна Ястремская (1009) обновила личное достижение и занимает 57-е место. Екатерина Козлова (636) поднялась на 94-ю строчку (+3).

В начале второй сотни списка WTA Ангелина Калинина (549), которая поднялась 107-ю позицию. Марта Костюк (505) - 116-я.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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