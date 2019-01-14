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Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open

Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
07:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Леся Цуренко вышла во второй круг Australian Open-2019, обыграв россиянку Екатерину Александрову.

В Мельбурне стартовал теннисный турнир серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии, общий призовой фонд которого составляет $44,5 млн.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в стартовом туре встречалась с россиянкой Екатериной Александровой.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и закончилась победой украинки в двух сетах. Во втором сете Цуренко сумела дожать соперницу на тай-брейке.  Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 29-летней киевлянки.

Во втором круге Цуренко (24 номер посева) с американкой Амандой Анисимовой (№87 мирового рейтинга), которая в свою очередь взяла верх над румынкой Моникой Никулеску (№99) - 7:6 (7:2), 6:4).

Интересно, что Леся Цуренко выступает на Australian Open девятый год подряд и ее рекордом является выход в третий круг (2013).

Australian Open-2019 продлится до 27 января.

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АТР, Леся Цуренко, Теннис, Australian Open, Новости спорта, Australian Open-2019.
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