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Энди Маррей проиграл в сумасшедшем матче и покидает Australian Open-2019

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Энди Маррей проиграл в сумасшедшем матче и покидает Australian Open-2019
15:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Маррей уступил Баутисте-Агуту в пятисетовом матче первого круга Australian Open-2019.

Британец Энди Маррей не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, в пяти партиях уступив представителю Испании Роберто Баустиста-Агуту (22) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 13 минут. На счету победителя 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10. Маррей отметился 20 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5.

Напомним, что этот матч может стать последним в карьере двукратного олимпийского чемпиона из Великобритании. Ранее Маррей заявил, что завершит карьеру по ходу сезона.

Следующим соперником испанского теннисиста станет представитель Австралии Джон Миллман, который ранее в четырёх партиях обыграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

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Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

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АТР, Теннис, Маррей, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2019.
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