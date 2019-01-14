Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше некоторых мужчины

Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше некоторых мужчины
20:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Грек лестно отозвался о 37-летней американской теннисистке.

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной тренировки с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана.

"Она играла очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне удалось тренировался. С ней непросто.

К тому же, она очень интересный человек. Она поднимала много разных тем. Мы отлично провели тренировку", приводит слова Циципаса Inside Tennis.

Напомним, за свою карьеру американка 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.

Свитолина - Голубич: прогноз на матч Australian Open

На турнире Australian Open-2019 Циципас стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини. Серена Уильямс в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.

Ранее Серена Уильямс рассказала о самой главной вещи, которую сделала в жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серена Уильямс, WTA, Теннис, Новости тенниса, Стефанос Циципас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко: У Владимира уровень сахара был на уровне комы
02 Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
03 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
04 Коваль отразил пенальти в Саудовской Аравии (Видео)
05 Шахтер и Заря вышли из отпуска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь