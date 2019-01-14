Циципас: Серена Уильямс играет в теннис лучше некоторых мужчины

Новости спорта: Грек лестно отозвался о 37-летней американской теннисистке.

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от совместной тренировки с американкой Сереной Уильямс на Кубке Хопмана.

"Она играла очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем некоторые мужчины, с которыми мне удалось тренировался. С ней непросто.

К тому же, она очень интересный человек. Она поднимала много разных тем. Мы отлично провели тренировку", приводит слова Циципаса Inside Tennis.

Напомним, за свою карьеру американка 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.

На турнире Australian Open-2019 Циципас стартовал с победы над итальянцем Маттео Берреттини. Серена Уильямс в первом круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.

Ранее Серена Уильямс рассказала о самой главной вещи, которую сделала в жизни.