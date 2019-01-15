Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open

Новости спорта: Украинка стартовала с победы на первом мэйджоре в сезоне – Открытом чемпионате Австралии.

Элина Свитолина пробилась во второй раунд первого в сезоне турнира Большого шлема – Australian Open.

В стартовом круге украинка не оставила шансов представительнице Швейцарии Виктории Голубич.

Наша теннисистка уверенно начала встречу, отдав Голубич в первом сете лишь один гейм. Во второй партии Элина продолжила доминировать и уверенно довела свое преимущество до победы в поединке.

Всего же Свитолиной понадобилось чуть более часа – 1:02.

За это время она 9 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы ни одного эйса, 10 виннеров и 22 ошибки.

Радость Свитолиной после победы:

Виктория Голубич (Швейцария, Q) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 1:6, 2:6

За выход в третий этап первая ракетка Украины будет соревноваться с победительницей пары Виктория Кужмова – Катерина Козлова.