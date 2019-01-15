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Украинка Козлова уступила на старте Australian Open

Украинка Козлова уступила на старте Australian Open
11:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка Катерина Козлова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Катерина Козлова потерпела поражение от Виктории Кузьмовой в первом круге стартового мэйджора в сезоне – AusOpen.

Украинка здорово начала поединок, сделав брейк в пятом гейме, после чего она сумела довести сет до победы. Однако нашей теннисистке не удалось удержать преимущество против более опытной соперницы, проиграв две последующие партии.

Виктория Кузьмова (Словакия) – Катерина Козлова (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2

Таким образом, первая из четырех представительниц Украины в основе Открытого чемпионата Австралии покинула турнир.

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В следующем раунде за соотечественницу попробует отомстить Элина Свитолина, которая, в свою очередь, не оставила шансов Виктории Голубич. Матч Свитолина – Кузьмова запланирован на четверг, 17 января.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова, Виктория Кузьмова.
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