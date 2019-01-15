Ястремская: За две недели вы узнаете обо мне

Новости спорта: 18-летняя украинка Даяна Ястремская прокомментировал свой матч первого раунда Australian Open.

В двух партиях она обыграла хозяйку местных кортов Саманту Стосур — 7:5, 6:2.

«Конечно, я очень взволнована. Это те эмоции, которые останутся в моей памяти на всю жизнь. Спасибо всем за поддержку, спасибо, что пришли посмотреть наш матч,

Что я могу рассказать о Даяне Ястремской? Надеюсь, что за ближайшие две недели на турнире вы узнаете обо мне и моих секретах больше и придёте на мою следующую игру», – сказала 18-летняя теннисистка.

За выход в третий раунд соревнований украинка поспорит с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

«Уверена, это будет большой матч. Естественно, она тяжёлый соперник, но я буду стараться сконцентрироваться на игре и показать хороший теннис», — заявила Ястремская в послематчевом интервью.