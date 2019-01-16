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Федерер: У меня есть шанс выиграть Australian Open-2019

Федерер: У меня есть шанс выиграть Australian Open-2019
22:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Третья ракетка мира Роджер Федерер оценил собственные шансы на текущих соревнованиях.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер порассуждал о своих шансах на победу в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

"Я чувствую, что у меня есть шанс на победу. Наверное, кто-то другой может выиграть и, пожалуй, выиграет этот турнир. Но я нахожусь здесь и знаю, что у меня есть шансы.

Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская

В прошлом году мне повезло с сеткой. Я легко преодолел дистанцию, да еще и Чхун Хен в полуфинале снялся. В итоге я сэкономил силы перед финалом и мне удалось победить Чилича. Посмотрим, как все сложится в этом году. Новак Джокович вернулся на свой уровень, Рафаэль Надаль тоже в порядке. Нужно быть готовым к тому, что они будут претендовать на победу", — приводит слова третьей ракетки мира Eurosport.

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Напомним, Федерер выиграл два последних розыгрыша Australian Open.

Ранее сообщалось, что швейцарец в рамках Australian Open в трех сетах обыграл представителя Британии Дэниела Эванса - 6:7 (5), 6:7 (3), 3:6.

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Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Australian Open-2019.
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