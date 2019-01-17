Свитолина продолжает борьбу за первое место в мировом теннисе

Новости спорта: По итогам второго раунда Australian Open из борьбы за теннисную корону выбили две теннисистки.

После стартовых двух раундов Открытого чемпионата Австралии по теннису в гонке за первое место в рейтинге WTA осталось семь претенденток.

По итогам второго раунда вылетела Кики Бертенс, плюс победа Симона Халеп лишила теоретических шансов ее обогнать датчанку Каролин Возняцки.

Среди семи претендеток на первое место в рейтинге остается и украинка Элина Свитолина. Также за лидерство в рейтинге продолжают борьбу Ангелик Кербер, Слоан Стивенс, Наоми Осака, Петра Квитова, Каролина Плишкова и действующая первая ракетка мира Симона Халеп.