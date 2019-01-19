Сенсации не случилось: Ястремская проиграла Серене Уильямс на Australian Open

Новости спорта: В австралийском Мельбурне многократная победительница турниров Большого Шлема Серена Уильямс разгромила украинку Даяну Ястремскую.

По итогам двух сетов американка отдала лишь 3 гейма юной сопернице - 6:2, 6:1. Матч завершился всего за 1 час и 5 минут. На счету украинки 2 эйса и 8 двойных ошибок. Экс-первая ракетка мира отметилась 8 эйсами и 1 двойной ошибкой. Кроме того, американка реализовала 5 брейк-пойнтов.

По итогам встречи Серена Уильямс может встретится в 4-раунде Australian Open-2019 со своей сестрой Винус. Для этого Уильямс-старшая должна побеждать Симону Халеп. Этот поединок начнется сегодня, 19 января, в 10:00 по киевскому времени.

Отметим, что для Даяны Ястремской этот Australian Open был дебютным в карьере и по итогам турнира она дебютирует топ-50 рейтинга WTA.