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Суббота, 19.01.2019
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Свитолина: Была отличная битва

Свитолина: Была отличная битва
11:25 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинская теннисистка встретилась с прессой после победы в третьем круге Australian Open.

Насколько это хорошие эмоции, когда проходишь дальше после такого матча? На ваш взгляд, что помогло вам вернуться в игру?

- Да, сегодня была отличная битва для нас обеих. Думаю, мы оставили на корте все силы. Было очень жарко на самом деле. Вчера вечером, когда я проверяла прогноз погоды, то было 20 градусов максимум. Поэтому я даже не ожидала, что будет так жарко. Конечно, мы отыграли длинный матч, так что я очень довольна, что выиграла сегодня.

Яркие кадры тяжелой победы Свитолиной над Шуай Чжан на Australian Open (Фото)
Яркие кадры тяжелой победы Свитолиной над Шуай Чжан на Australian Open (Фото)Читать полностью

- На корте вы сказали, что хотели либо умереть, либо выиграть. И были близки к тому, чтобы умереть.

- Я была очень близка к тому, чтобы умереть, я бы сказала (смеется). Потому что было очень жарко, но в таких ситуациях я всегда говорю себе, что соперница находится в таких же условиях, так же бегает, такое же количество часов. Так что, я стараюсь думать, что не одна в этом аду (смеется). Я тренируюсь ради таких моментов и всегда верю в свою физическую силу.

Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian OpenЧитать полностью

- Что было не так с вашим плечом? Это какая-то новая проблема или что-то, с чем вы уже выходили на корт?

- У меня уже были с этим проблемы, посмотрим, как будет дальше. У меня есть один день отдыха до следующего матча. Посмотрим, как сложится.

- Сегодняшний матч был в чем-то похож на все ваши матчи в Сингапуре, в том смысле, что он был долгим и выматывающим. А вы об этом задумывались?

- Да, я думала об этом сегодня. Когда я проиграла первый сет, то подумала, мол, ладно, у меня уже были такие матчи в Сингапуре, и я выиграла все из них. Вот почему я просто буду продолжать играть, постараюсь получить свои шансы. И в конце это сработало. Как я уже говорила раньше, в этом аспекте я приобрела много уверенности благодаря Сингапуру.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Australian Open-2019.
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