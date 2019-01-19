Охрана Australian Open не узнала Федерера и заставила его показать пропуск

Новости спорта: Швейцарцу пришлось ждать своего помощника у раздевалки.

Третья ракетка мира Роджер Федерер попал в необычную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Служба безопесности турнира задержала швейцарца в подтрибунном помещении.

У спортсмена не оказалось при себе пропуска, поэтому сотрудники охраны не дали ему пройти в рездевалку. Федереру пришлось ждать у двери, пока аккредитацию принесет человек из его команды. Кадры с курьезной ситуацией опубликовал официальный Youtube-канал турнира.

Напомним, Федерер - бывшая первая ракетка мира. Он выигрывал Australian Open шесть раз в карьере, и последняя победа швейцарца на этом турнире приходится на 2018 год.