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Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день

Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина и Мэдисон Киз откроют игровой день на арене "Маргарет Корт"

В Мельбурне продолжается первый в сезоне теннисный турнир серии Grand Slam - Открытый чемпионат Австралии (общий призовой фонд Australian Open $44,5 млн).

В понедельник, 21 января, состоится матч четвертого круга с участием посеянной под 6-м номером украинки Элины Свитолиной и американки Мэдисон Киз (17).

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Поединок за выход в четвертьфинал теннисистки сыграют на арене "Маргарет Корт". Матч стартует в 11.00 по местному времени (21 января в 2.00 по киевскому).

В третьем круге Свитолина одержала волевую победу над Чжан Шуай из Китая (4:6, 6:4, 7:5), а Киз обыграла бельгийку Элис Мертенс (6:3, 6:2). Счет личных встреч соперниц - 2:0 в пользу американки.

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