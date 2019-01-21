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Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open

Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
08:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина и японка Наоми Осака сыграют в четвертьфинале Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвtртым номером, стала следующей соперницей украинки Элины Свитолиной на турнире.

За выход в четвертьфинал Осака обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову 4:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 50 минут. На счету Осаки 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Севастова отметилась 1 эйсом, отсутствием двойных ошибок и 2 брейк-пойнтами из 10.

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Осака и Свитолина между собой играли пять раз и три встречи закончились победой украинки, в том числе обе встречи в 2018 году – в четвертьфинале в Дубае (6:2, 6:4) и во втором круге в Майами (6:4, 6:2).

Ранее Свитолина обыграла в трех сетах американку Киз.

Встреча Свитолиной и Осаки состоится в среду, 23 января.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Наоми Осака.
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