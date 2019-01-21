Плишкова разбила Мугурусу и вышла в четвертьфинал Australian Open

Новости спорта: Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Испании Гарбинье Мугурусу (18) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Каролина 5 раз подала навылет, активно выиграла 23 очка и совершила 3 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 15 виннеров и 20 неточностей.

За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) — Серена Уильямс (США, 16).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале датчанка Каролина Возняцки победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.