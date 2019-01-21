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Серена Уильямс обыграла Халеп в четвертом круге Australian Open

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Серена Уильямс обыграла Халеп в четвертом круге Australian Open
12:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Серена Уильямс дожала первую ракетку мира по дороге в четвертьфинал.

23-кратная обладательница титулов турниров Большого Шлема Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал Australian Open, обыграв первую ракетку мира Симону Халеп.

Первый сет остался за американкой, однако во втором инициативу перехватила румынка. Серена нашла в себе силы собраться и переломила ход поединка, взяв третий сет.

Матч длился 1 час 47 минут, за это время Уильямс совершила 9 эйсов, допустила две двойных ошибки, реализовав 5 брейк-поинтов из 10. Хале, в свою очередь, сделала 2 подачи навылет, дважды ошиблась, вводя мяч в игру и взяла три гейма на приеме.

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Australian Open, четвертый круг

Серена Уильямс (США) - Симона Халеп (Румыния) 6:1, 4:6, 6:4

В следующем матче Уильямс встретится с Каролиной Плишковой.

Ранее сообщалось, что Свитолина обыграла Киз и вышла в четвертьфинал турнира

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Серена Уильямс, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Симона Халеп.
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