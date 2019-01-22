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Циципас вышел в полуфинал Australian Open-2019

Циципас вышел в полуфинал Australian Open-2019
08:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Циципас впервые вышел в полуфинал ТБШ, обыграв Баутиста-Агута на Australian Open.

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, вышел в полуфинал, в четырёх партиях обыграв представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (22) со счётом 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 3 часа 15 минут.

Стефанос 22 раза подал навылет, активно выиграл 68 очков и совершил 38 невынужденных ошибок. На счету Роберто 6 эйсов, 50 виннеров и 32 неточности.

За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Циципас поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open

Стефанос впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.

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АТР, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Роберто Баутиста-Агута, Стефанос Циципас.
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