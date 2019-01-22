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В полуфинале Australian Open сыграют Циципас - Надаль

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В полуфинале Australian Open сыграют Циципас - Надаль
16:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Рафаэль Надаль обыграл Тиафо и встретится с Циципасом в полуфинале Australian Open.

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, не испытал проблем в четвертьфинальном матче соревнований. Уроженец Манакора в трёх партиях сломил сопротивление представителя США Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут.

Вторая ракетка мира 11 раз подал навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 13 эйсов и не сделал ни одного брейка.

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В четвертьфинале Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом, ранее обыгравшим соотечественника Надаля Роберто Баутисту-Агута.

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2019.
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