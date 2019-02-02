Украинка Ястремская о выходе в финал теннисного турнира в Хуахине

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Магдой Линетт (6:4, 6:3) в полуфинале турнира Хуахине.

«Я сейчас очень счастлива, не могу даже это описать. Я хорошо сыграла, старалась показать лучшее, что могла. Сегодня было нелегко. У нас была пауза из-за дождя, погода была непредсказуемой. Знаете, мне нравится это слово, я и сама старалась быть непредсказуемой.

Жду с нетерпением завтрашнего матча. Это финал и это уже совсем другие соревнования.

Сегодня мне нужно было забивать навылет, потому что Магда Линетт хороший игрок и стабильно играет на задней линии, поэтому мне нужно было брать всё в свои руки. В начале матча я не слишком хотела рисковать, но дальше поняла, что обязана это делать. Завтра постараюсь также забивать виннеры, как и сегодня.

С Айлой Томлянович мы играли в прошлом году, тогда я ее обыграла, так что я знаю, как она играет. Но завтра будет совсем другой матч. Так что, я буду готовиться. Также я еще хочу поблагодарить всех, кто сегодня поддерживал меня».