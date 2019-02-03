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Ястремская сегодня сыграет финальный матч на турнире WTA в Таиланде

Ястремская сегодня сыграет финальный матч на турнире WTA в Таиланде
10:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Даяна Ястремская сегодня, 3 февраля, проведет решающий матч на теннисном турнире в Хуахине. Ориентировочное начало матча 12:00 по киевскому времени.

Украинка Даяна Ястремская в воскресенье, 3 февраля, выступит в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $250.

В решающем матче 18-летняя Ястремская встретится с посеянной под 6-м номером австралийкой Айлой Томлянович,

Соперницы встречались в прошлом году в квалификации турнира в Пекине, где в трех сетах победила Даяна.

Ястремская обновит личный рекорд в рейтинге WTA

Выход в финал турнира в Хуахине гарантировал Ястремской дебют в топ-40 мирового рейтинга. Эта позиция станет новым личным достижением украинки в рейтинге WTA. Этот сезон Ястремская открывала на 59-м месте.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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