Ястремская сегодня сыграет финальный матч на турнире WTA в Таиланде

Новости спорта: Даяна Ястремская сегодня, 3 февраля, проведет решающий матч на теннисном турнире в Хуахине. Ориентировочное начало матча 12:00 по киевскому времени.

Украинка Даяна Ястремская в воскресенье, 3 февраля, выступит в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $250.

В решающем матче 18-летняя Ястремская встретится с посеянной под 6-м номером австралийкой Айлой Томлянович,

Соперницы встречались в прошлом году в квалификации турнира в Пекине, где в трех сетах победила Даяна.

Выход в финал турнира в Хуахине гарантировал Ястремской дебют в топ-40 мирового рейтинга. Эта позиция станет новым личным достижением украинки в рейтинге WTA. Этот сезон Ястремская открывала на 59-м месте.