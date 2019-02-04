18-летняя Ястремская побила рекорд Свитолиной

Новости спорта: Ястремская станет самой молодой украинкой в топ-40 рейтинга WTA.

В понедельник Даяна Ястремская станет самой молодой украинкой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации - 18 лет 8 месяцев и 20 дней. Ястремская побьет рекорд Элины Свитолиной, ставшей 40-й ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 дней (6 сентября 2013). Завтра Ястремская займет 34-е место в рейтинге WTA.

Ястремская, выигравшая турнир в Тайланде, перепишет историю украинского тенниса еще в одном аспекте. Впервые в истории Украины в топ-40 мирового рейтинга окажутся сразу три украинки. Элина Свитолина - 7, Леся Цуренко - 24 или 25 (зависит от результата Векич в Петербурге), Даяна Ястремская - 34.

Напомним, Ястремская - шестая украинка, победившая на турнире WTA. Ранее это удавалось Элине Свитолиной (12 титулов), Наталье Медведевой (4), Лесе Цуренко (3), Алене Бондаренко (2) и Екатерине Бондаренко (2).