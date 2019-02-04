Скачать
Понедельник, 04.02.2019
Шахтер разгромил болгарский Ботев на сборах в Турции
Шахтер разгромил болгарский Ботев на сборах в Турции
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, победив Альвареса решением судей
Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
Украинские спортсмены отказались от выступления на Универсиаде в России
Украинские спортсмены отказались от выступления на Универсиаде в России
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде
Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в Таиланде

Ястремская назвала главную цель 2019 года

Ястремская назвала главную цель 2019 года
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: В 2019 году Даяна Ястремская поставила себе цель войти в ТОП-20 теннисного рейтинга.

Третья "ракетка" Украины Даяна Ястремская нынешнюю неделю начинает на 34-м месте в мировой классификации, при этом сезон теннисистка открывала на 59-й строчке.

18-летняя одесситка рассказала, что в 2019 году она запланировала попасть в ТОП-20 и показать свой лучший теннис на турнирах Grand Slam, сообщает BTU.

18-летняя Ястремская побила рекорд Свитолиной

"Уже с юных лет я пробивала по мячу очень мощно, потому что я сильная. Это мой стиль игры и то, что я хочу продолжать развивать в себе. Могу также показывать большую вариативность, но именно в агрессивном стиле чувствую себя лучше всего. В 2019 году поставила себе цель попасть в ТОП-20 и показать свой наилучший теннис на турнирах серии Grand Slam. Для меня важно набраться как можно больше опыта на мэйджорах. В следующем году буду стараться выиграть титул на Grand Slam", - заявила украинская теннисистка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Андре Уорд прокомментировал победу Ковалева
02 20-летняя Бех дебютирует на Кубке мира в Холменколлене
03 Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча и видео гола
04 Ковалев прокомментировал возможный бой с Гвоздиком
05 Шахтер - Партизан: видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь