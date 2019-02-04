Ястремская назвала главную цель 2019 года

Новости спорта: В 2019 году Даяна Ястремская поставила себе цель войти в ТОП-20 теннисного рейтинга.

Третья "ракетка" Украины Даяна Ястремская нынешнюю неделю начинает на 34-м месте в мировой классификации, при этом сезон теннисистка открывала на 59-й строчке.

18-летняя одесситка рассказала, что в 2019 году она запланировала попасть в ТОП-20 и показать свой лучший теннис на турнирах Grand Slam, сообщает BTU.

"Уже с юных лет я пробивала по мячу очень мощно, потому что я сильная. Это мой стиль игры и то, что я хочу продолжать развивать в себе. Могу также показывать большую вариативность, но именно в агрессивном стиле чувствую себя лучше всего. В 2019 году поставила себе цель попасть в ТОП-20 и показать свой наилучший теннис на турнирах серии Grand Slam. Для меня важно набраться как можно больше опыта на мэйджорах. В следующем году буду стараться выиграть титул на Grand Slam", - заявила украинская теннисистка.