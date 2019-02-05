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Капитан сборной Украины еще не определился с составом на матч со Швецией

Капитан сборной Украины еще не определился с составом на матч со Швецией
22:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта: Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал возможный состав национальной команды на матчевую встречу со Швецией в рамках Кубка Федерации.

Михаил Филима, в частности, отметил, что пока не определился с составом национальной команды, Леся Цуренко сыграет 100%, а вот участие Даяны Ястремской будет решаться после сегодняшней вечерней тренировки. 

"Настроение боевое, потому что уже несколько дней работаем, испытываем корт. Девушки в хорошем настроении. Еще ждем Даяну Ястремскую - она только сегодня (5 февраля) приезжает, тренировка будет в 7 часов вечера. Все хорошо. Покрытие нормальное. Нечто среднее между тем, что было два года назад в Харькове, и тем, что было в прошлом году в Канаде.

Состав на первый матч со Швецией еще не знаем. Леся Цуренко, надеюсь, 100% сыграет. Посмотрим еще после тренировки Даяны, потому что в финальном матче (на турнире в Хуахине) были проблемы с ногой. Посмотрим, как она себя сейчас чувствует. Катя Козлова уже два дня здесь, показывает неплохую игру, поэтому будем решать вечером.

Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)

Согласен, что матч со Швецией - главный в группе. Еще и такая жеребьевка - главный матч будет первым. Будем настраиваться на бой", - цитирует Филиму XSPORT.

Напомним, сборная Украины примет участие в Кубке Федерации. Украинки выступят в Первой группе Евро-Африканской зоны. Командный турнир пройдет в польском городе Зелена-Гура. В группе В соперницами Украины станут Эстония, Болгария и Швеция.

Первый матч, в котором украинкам будут противостоять шведки, состоится 6 февраля и начнется в 10.00 по киевскому времени.

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Михаил Филима, ФТУ.
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