Кубок Дэвиса. Украина сыграет против Венгрии

Осенью 2019 года подопечные Андрея Медведева будут бороться за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии (принимающая сторона - венгры). Об этом сообщает БТУ.
Счет личных встреч с венгерской командой - 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.
Матчи в Первой группе зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) пройдут 13-14/14-15 сентября. 12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших в Первой Группе сборных выступят на зональных соревнованиях в следующе сезоне.
12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших сборных в Первой Группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.
АМЕРИКА (Первая группа)
Бразилия (1)* - Барбадос
Эквадор (2) - Венесуэла*
Доминиканская республика (3) - Уругвай*
АЗИЯ/ОКЕАНИЯ (Первая группа)
Индия (1) - Пакистан*
Узбекистан (2) - Ливан*
Китай (3)* - Южная Корея
ЕВРОПА/АФРИКА (Первая группа)
Чехия (1) - Босния и Герцеговина*
Швеция (2)* - Израиль
Австрия (3) - Финляндия*
Венгрия (4)* - Украина
Швейцария (5) - Словакия*
Португалия (6) - Беларусь*