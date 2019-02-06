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Среда, 06.02.2019
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Кубок Дэвиса. Украина сыграет против Венгрии

Кубок Дэвиса. Украина сыграет против Венгрии
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стал известен соперник сборной Украины по теннису в матче в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Осенью 2019 года подопечные Андрея Медведева будут бороться за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии (принимающая сторона - венгры). Об этом сообщает БТУ.

Счет личных встреч с венгерской командой - 2:0 в пользу украинцев. Последний поединок команд состоялся еще в 2005 году.

Матчи в Первой группе зоны Европа/Африка, Америка, Азия/Океания) пройдут 13-14/14-15 сентября. 12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших в Первой Группе сборных выступят на зональных соревнованиях в следующе сезоне.

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12 победителей этого этапа получат путевки в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020 в феврале. 12 проигравших сборных в Первой Группе будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

АМЕРИКА (Первая группа)

Бразилия (1)* - Барбадос

Эквадор (2) - Венесуэла*

Доминиканская республика (3) - Уругвай*

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АЗИЯ/ОКЕАНИЯ (Первая группа)

Индия (1) - Пакистан*

Узбекистан (2) - Ливан*

Китай (3)* - Южная Корея

ЕВРОПА/АФРИКА (Первая группа)

Чехия (1) - Босния и Герцеговина*

Швеция (2)* - Израиль

Австрия (3) - Финляндия*

Венгрия (4)* - Украина

Швейцария (5) - Словакия*

Португалия (6) - Беларусь*

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Теннис, Кубок Дэвиса, Новости тенниса.
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