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Теннис. Украина проиграла Швеции в матче Кубка Федерации

Теннис. Украина проиграла Швеции в матче Кубка Федерации
17:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта: Женская сборная Украины по теннису уступила соперницам из Швеции в стартовом матче квартета В командного турнира Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в польском городе Зелена Гура.

Счет встречи Украина - Швеция - 1:2.

Судьба украинской-шведского противостояния решилась в поединке парного разряда, в котором Надежда Киченок и Марта Костюк проиграли в трех сетах скандинавскому дуэту Юханна Ларссон - Ребекка Петерсон - 6:2, 3:6, 5:7.

Как сообщалось, встреча началась победой Дайаны Ястремской над Юханной Ларссон (6:4, 6:2). Во второй игре Леся Цуренко потерпела поражение от Ребекки Петерсон (0:6, 2:6).

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В другом матче квартета В теннисистки Болгарии взяли верх над эстонками - 2:1.7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля - с командой Эстонии.

Та команда, которая займет первое место в группе В, 9 февраля проведет поединок против сборной, которая возглавит группу А (Польша, Россия, Дания).

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, к, Сборная Украины по теннису.
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