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Козлова не отдала эстонке ни одного гейма и принесла победу Украине

Козлова не отдала эстонке ни одного гейма и принесла победу Украине
13:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легкая победа во втором матче украинок со сборной Эстонии.

Украинская теннисистка Катерина Козлова разгромила эстонку Елену Малышину в матче группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Матч Козловой и Малыгиной продолжался всего 35 минут. Козлова записала на свой счет 6 брейков и не отдала ни единой своей подачи, выиграв матч в двух сетах - 6:0, 6:0.

Таким образом, Украина досрочно добыла победу над Эстонией. В первом матче дня свой матч выиграла Марта Костюк.

Для того, чтобы выиграть группу и иметь шансы на выход в Мировую группу нашим теннисисткам остается надеяться на поражение Швеции в матче с Болгарией.

Костюк принесла Украине первую победу в матче с Эстонией

Кубок Федерации

Катерина Козлова (Украина) — Елена Малыгина (Эстония) 2:0 (6:0, 6:0)

Счет в противостоянии — 2:0

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Катерина Козлова.
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