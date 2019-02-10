Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Линдси Вонн завершила карьеру с медалью (Фото)
Линдси Вонн завершила карьеру с медалью (Фото)
Манчестер Сити разгромил Челси со счетом 6:0, у Зинченко - два ассиста
Манчестер Сити разгромил Челси со счетом 6:0, у Зинченко - два ассиста

Цонга - победитель турнира в Монпелье

Цонга - победитель турнира в Монпелье
19:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Цонга выиграл турнир в Монпелье, завоевав первый титул с 2017 года.

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга стал победителем турнира в Монпелье. В финале домашних соревнований Цонга, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах уверенно обыграл седьмую ракетку турнира, соотечественника Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 14 минут. Цонга 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Эрбера 6 эйсов, три ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Доха. Цуренко встретится с Гарсией в первом круге

Счёт в личном противостоянии 33-летнего Цонги и 27-летнего Эрбера стал 3-0 в пользу Жо-Вильфрида. В предыдущий раз соперники встречались в 2017 году на турнире в Монпелье.

Цонга завоевал 17-й титул в карьере и первый с 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Жо-Вилфрид Цонга, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
02 Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
03 Клопп: Третий гол - это мировой класс
04 UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
05 Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь