Цонга - победитель турнира в Монпелье

Новости спорта: Цонга выиграл турнир в Монпелье, завоевав первый титул с 2017 года.

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга стал победителем турнира в Монпелье. В финале домашних соревнований Цонга, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах уверенно обыграл седьмую ракетку турнира, соотечественника Пьера-Юга Эрбера, со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 14 минут. Цонга 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Эрбера 6 эйсов, три ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии 33-летнего Цонги и 27-летнего Эрбера стал 3-0 в пользу Жо-Вильфрида. В предыдущий раз соперники встречались в 2017 году на турнире в Монпелье.

Цонга завоевал 17-й титул в карьере и первый с 2017 года.