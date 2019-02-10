Свитолина: Я не планировала приезжать в Доху

Новости спорта: Украинская теннисистка – об участии в турнире в Дохе.

Элина Свитолина отказалась выступать за сборную Украины на Кубке Федерации из-за травмы, однако после этого воспользовалась уайлд-кардом на турнир в Дохе.

Украинка уверяет, что изначально не планировала выступать в Дохе:

«Я не планировала сюда приезжать, думала еще отдохнуть. Но так получилось, что я оказалась готова вернуться в Тур немного раньше.

Я всегда приезжаю в Доху с хорошими воспоминаниями. Да, это решение было принято в последнюю минуту».

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