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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе
16:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер wta

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальную стадию на турнире в Дохе, в двух сетах обыграв чешку Каролину Мухову.

Разный уровень соперниц чувствовался с начала матча, хотя Элина "включалась" лишь в нужные моменты. В первом сете Свитолина легко брала свои подачи и постепенно цеплялась за чужие. Если во втором гейме украинка не реализовала брейк-пойнт, то в седьмом сделала это со второй попытки. Правда, Элина не смогла подать на матч, упустив свою подачу, но тут же сделала брейк и выиграла сет 6:4.

Во втором сете спортсменки обменялись двумя выигранными геймами на своих подачах, после чего Свитолина добавила и, выиграв четыре гейма подряд, завершила матч в свою пользу.

Свитолина - Остапенко: обзор матча второго круга в Дохе (Видео)

Элина Свитолина (Украина, 4/WC) - Каролина Мухова (Чехия, Q) 6:4, 6:2

В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Симона Халеп/ Юлия Гергес.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Доха-2019.
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