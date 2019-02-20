Цуренко уступила Халеп и покинула турнир WTA в Дубае

Новости спорта: Украинка не смогла на равных противостоять именитой сопернице.

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга турнира WTA в Дубае.

Теннисистки провели на корте 1 час и 7 минут. За это время украинка ни разу не подала на вылет и сделала 2 двойные ошибки.

Это поражение стало седьмым для Цуренко в матчах против румынки. На прошлой неделе Халеп обыграла украинку на турнире в Дохе.

Халеп вышла в четвертьфинал, где сыграет против победительницы матча Белинда Бенчич – Арина Соболенко.

WTA. Дубаи. Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 3) — Леся Цуренко (Украина) 2:0 (6:3, 7:5)