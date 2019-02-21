Монфис: Для меня Свитолина - не теннисистка

Новости спорта: Теннисист рассказал об отношениях с Элиной Свитолиной.

Недавно стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина встречается с французом Гаэлем Монфисом.

«У нас все хорошо. Наши отношения вышли в публичную плоскость, но это из-за того, что Элина - одна из лучших теннисисток мира».

«Сейчас я прилетел на турнир в Дубае, чтобы поддержать Элину. С ней я чувствую себя счастливым».

«Но для меня Свитолина - не теннисистка. Если бы она занималась другим видом спорта, я бы все равно прилетел ее поддержать. Мы вместе по той причине, что любим друг друга, а не потому что оба занимаемся теннисом».

«У нас намного больше общего, чем теннис» - сказал Монфис.

Гаэль Монфис сейчас занимает 23-е место в рейтинге ATP.