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Монфис: Для меня Свитолина - не теннисистка

Монфис: Для меня Свитолина - не теннисистка
01:11 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Теннисист рассказал об отношениях с Элиной Свитолиной.

Недавно стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина встречается с французом Гаэлем Монфисом.

«У нас все хорошо. Наши отношения вышли в публичную плоскость, но это из-за того, что Элина - одна из лучших теннисисток мира».

«Сейчас я прилетел на турнир в Дубае, чтобы поддержать Элину. С ней я чувствую себя счастливым».

«Но для меня Свитолина - не теннисистка. Если бы она занималась другим видом спорта, я бы все равно прилетел ее поддержать. Мы вместе по той причине, что любим друг друга, а не потому что оба занимаемся теннисом».

«У нас намного больше общего, чем теннис» - сказал Монфис.

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Гаэль Монфис сейчас занимает 23-е место в рейтинге ATP.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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