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Украинец Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP

Украинец Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP
09:15 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно преодолел второй круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Марселе.

Теннисисты провели на корте 1 час и 15 минут. В первом сете Стаховский реализовал единственный брейкпоинт в этой партии. Французу не удалось воспользоваться тремя шансами на брейк во втором сете, а украинец оформил один брейк.

Второй круг

Сергей Стаховский (Украина, LL) - Грегуар Баррере (Франция, LL) 6-3, 6-4

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Сергей Стаховский не выступал в 1/4 финала на соревнованиях ATP Tour с 2015 года. Тогда в феврале Стаховский вышел в четвертьфинал в Роттердаме (проиграл Милошу Раоничу), в Марселе дошел до полуфинала (проиграл Жилю Симону), а в Дубае сыграл в 1/4 (проиграл Томашу Бердыху). Отметим, что эти три поражения Сергей потерпел в трех сетах.

Следующим соперником 33-летнего украинца станет лидер посева Стефанос Циципас из Греции (АТР 12). Теннисисты встречались в 2017 году на "челленджере" в Портороже в полуфинале, где Стаховский выиграл в трех сетах (4-6, 6-4, 7-5).

Стаховский не побеждал игроков из топ-20 как раз с турнира в Марселе четыре года назад, когда был сильнее седьмой ракетки мира Стэна Вавринки на стадии 1/4 финала. После этого поединка украинец проиграл в 19 встречах с соперниками из первой двадцатки рейтинга. За свою карьеру Сергей праздновал победы в шести поединках против представителей топ-20.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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