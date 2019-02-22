Скачать
Суббота, 23.02.2019
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Львов проиграл Черноморцу (Видео)
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Биатлон. Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в шестой раз подряд выиграл Кубок Украины по волейболу
Волейболистки Химика в шестой раз выиграли Кубок Украины

Стаховский покидает турнир в Марселе после поражения от Циципаса

Стаховский покидает турнир в Марселе после поражения от Циципаса
21:49 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец Сергей Стаховский проиграл Циципасу в двух сетах в четвертьфинале турнира в Марселе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Марселе. Украинец в двух сетах проиграл первому сеянному турнира Стефаносу Циципасу — 4:6, 3:6.

В первом сете игра была равная, но при счете 4:5 Стаховский проиграл решающий гейм на своей подаче. Судьбу второй партии также решил один брейк.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут. За это время Стаховский сделал 4 эйса и 1 двойную ошибку. Грек также четыре раза подал на вылет, но совершил две двойных ошибки.

В полуфинале Циципас сыграет против победителя пары Давид Гоффен — Жиль Симон.

Напомним, что сегодня за шаг до финала турнира в Дубае прекратила борьбу украинка Элина Свитолина, проиграв в трех сетах швейцарке Белинде Бенчич.

ATP. Марсель. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Сергей Стаховский (Украина) 2:0 (6:4, 6:3)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Стефанос Циципас, Турнир в Марселе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леоненко: Мои коты знают, что "Челси" - это площадка
02 Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу
03 Против Шахтера и Динамо в УЕФА открыты дела
04 Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
05 Кличко объяснил назначение тренером Бэнкса после смерти Стюарда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь