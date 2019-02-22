Стаховский покидает турнир в Марселе после поражения от Циципаса

Новости спорта: Украинец Сергей Стаховский проиграл Циципасу в двух сетах в четвертьфинале турнира в Марселе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP в Марселе. Украинец в двух сетах проиграл первому сеянному турнира Стефаносу Циципасу — 4:6, 3:6.

В первом сете игра была равная, но при счете 4:5 Стаховский проиграл решающий гейм на своей подаче. Судьбу второй партии также решил один брейк.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут. За это время Стаховский сделал 4 эйса и 1 двойную ошибку. Грек также четыре раза подал на вылет, но совершил две двойных ошибки.

В полуфинале Циципас сыграет против победителя пары Давид Гоффен — Жиль Симон.

Напомним, что сегодня за шаг до финала турнира в Дубае прекратила борьбу украинка Элина Свитолина, проиграв в трех сетах швейцарке Белинде Бенчич.

ATP. Марсель. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Сергей Стаховский (Украина) 2:0 (6:4, 6:3)