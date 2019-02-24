Федерер рассказал, когда завершит профессиональную карьеру

Новости спорта: Легендарный теннисист Роджер Федерер серьезно настроен на предстоящие турниры.

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер не собирается завершать карьеру после этого сезона и также заявил, что серьезно настроен на его грунтовую часть. Слова швейцарца приводит Tennis World:

«Думаете, это мой последний грунтовый сезон? Или что я завершу карьеру? Нет. Я вообще не мыслил в таком ключе. Просто знал, что пропускал грунт последние два-три сезона, но теперь мой организм готов, и грунт вписывался в расписание. Поэтому я решил его отыграть. Не буду брать большой перерыв, сохраню ритм и получу удовольствие от игры.

Конечно, просто мне не будет, это понятно. Сначала мне нужно двигаться маленькими шажками, но это ничего. В конце концов, я вырос на грунте.

Сейчас мой организм снова достаточно силен, чтобы провести переход с харда на грунт, потом на траву, а потом снова на хард. В прошлом у меня были другие ощущения, я хотел оставаться на быстрых покрытиях».