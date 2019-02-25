Козлова едет на турнир WTA 125k Series в США

Новости спорта: Украинка Екатерина Козлова сыграет в основной сетке турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Украинская теннисистка Катерина Козлова выступит в основной сетке турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе (США).

В первом круге турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе Катерина Козлова сыграет против американки Варвары Лепченко. Об этом сообщает БТУ.

Победительница этой встречи сыграет с шестой сеяной турнира Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

Как сообщалось, на прошлой неделе украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште (Венгрия) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В борьбе за выход в полуфинал украинка уступила первой "ракетке" турнира Элисон ван Эйтванк (Бельгия) со счетом 6:3, 1:6, 4:6.