Джере выиграл турнир АТР 500 в Рио-де-Жанейро

Новости спорта: Серб Ласло Джере стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро, титул на котором стал первым в его карьере.

Сербский теннисист Ласло Джере стал победителем грунтового турнира серии АТР 500 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В финале серб обыграл в двух партиях канадца Феликса Оже-Альяссима, получившего «уайлд-кард» от организаторов. Матч продолжался 1 час 59 минут и закончился со счетом 6:3, 7:5в пользу Джере.

За время, проведенное на корте, Ласло 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Феликса 4 эйса, 9 двойных ошибок и 3 брейка.

Для Джере этот титул стал первым в карьере в одиночном разряде на турнирах АТР.

Напомним, что в этот же уик-энд в Марселе проходили соревнования серии АТР 250, победителем которых стал грек Стефанос Циципас.