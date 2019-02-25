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Обидчица Свитолиной прокомментировала свою победу на турнире в Дубае

Обидчица Свитолиной прокомментировала свою победу на турнире в Дубае
16:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Победительница турнира в Дубае Белинда Бенчич – о триумфе в ОАЭ

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире серии Премьер 5 в Дубае.

«Безусловно, я невероятно счастлива. Я горжусь тем, как играла на протяжении всей недели и как провела финальный матч. Меня радует, что в концовке я не сильно нервничала.

Сложно выбрать самый сложный матч. Думаю, люди удивятся, но я назову первый круг против Люси Градецкой, который был очень важным матчем. Стартовый матч всегда непростой, к тому же у неё были сетболы. После этого матча я начала ощущать уверенность.

Эту победу легко сравнить с титулом в Торонто в 2015 году. Тоже четыре соперницы из Топ-10 - эдакое дежавю. Но, если честно, я об этом почти и не думала, потому что это было очень давно. Тогда я была на подъёме, и мне было нечего терять. На этой неделе тоже - в этом есть схожесть.

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Было здорово играть без каких-либо ожиданий. План на будущее прост - продолжать выступать с таким же настроем и бороться. Даже если дальше последуют поражения, всегда продолжать работать», – сказала Бенчич.

 

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Белинда Бенчич.
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