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Монфис рассказал об отношениях со Свитолиной

Монфис рассказал об отношениях со Свитолиной
09:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Именитый теннисист Гаэль Монфис рассказал об отношениях с украинкой Элиной Свитолиной.

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал об отношениях с украинкой Элиной Свитолиной.

"Элина очень серьезная, даже слишком по сравнению со мной. Я говорю о том, как она подходит к своей теннисной карьере, идет к своей цели. Мне нравится ее ментальность, то что она делает. Это просто невероятно.

Это ее собственный путь в теннисе, это ее способ быть той, кем она является и ее постоянное стремление стать еще лучше и двигаться вверх. Мы хотим гордиться друг другом. Я очень рад, когда Элина выигрывает. Думаю, она точно также относится ко мне.

Монфис: Для меня Свитолина - не теннисистка

Я тоже серьезно отношусь к работе. Но совсем по-другому, не так, как Элина. В конце концов, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, думаю, что в этом красота наших отношений", – приводит слова 32-летнего теннисиста Sport360.

В начале января 2019-года стало известно, что первая рактка Украины Элина Свитолина встречается с французским спортсменом.

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Элина Свитолина, WTA, Гаэль Монфис, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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