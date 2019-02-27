Стаховский уступил во втором раунде престижного турнира во Франции

Новости спорта: Украинец уступил венгерскому теннисисту Норберту Гомбошу

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour во французском По. В матче второго раунда украинец в трех сетах уступил представителю Венгрии Норберту Гомбошу.

В первом сете Стаховский не смог реализовать сет-болл, позволив сопернику перевести игру на тай-брейк, на котором венгр оказался сильнее. Во второй партии Сергей сделал два брейка, но выиграл сет только с четвертого сет-бола.

В решающей партии украинец не смог ничего противопоставить Гомбошу, проиграв 1:6.

Напомним, что на прошлой неделе Стаховский дошел до четвертьфинала турнира в Марселе, что позволило ему подняться на 15 позиций в рейтинге ATP и теперь он на 126-м месте.

ATP. По, Франция. Второй раунд

Сергей Стаховский (Украина, 3) — Норберт Гомбош (Венгрия) 1:2 (6:7(4), 6:4, 1:6)