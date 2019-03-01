Федерер: Надаль и Джокович угрожают моему рекорду

Новости спорта: Швейцарский теннисист Роджер Федерер убежден в недолговечности своих рекордов.

Седьмая ракетка мира Роджер Федерер отреагировал на последние результаты своих оппонентов Рафаэля Надаля и Новака Джоковича по количеству побед на «Шлемах».

«Конечно, Надаль и Джокович угрожают моему рекорду, причем давно. Просто в последнее время об этом стали больше говорить.

Но тут я снова вынужден вернуться к теме покрытий, приблизившихся друг к другу по своим характеристикам. Возможно, это помогло мне в своё время побить рекорд Пита Сампраса.

Мои рекорды тоже не вечны, их обязательно кто-нибудь побьет. Во многом это вопрос мотивации. Во всяком случае я желаю Рафе, Новаку и всем остальным добиться всего того, к чему они стремятся. Хотя надеюсь, и в моем баке ещё есть топливо».

Ранее швейцарский теннисист отметил, что со временем его популярность лишь растет.